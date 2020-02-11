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منوعات

بعد أن فقدت زوجها وابنتها.. أرملة كوبي براينت تحاول ترجمة مشاعرها لكلمات

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:11 م
عائلة كوربي براينت
عائلة كوربي براينت
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دعاء أبوهشيمة
كتبت فانيسا براينت على "إنستجرام" أمس، الاثنين، أنها تشعر بالحزن الشديد على فقدان زوجها أسطورة كرة السلة كوبي براينت وابنتهما جيانا البالغ عمرها 13 عاما في حادث تحطم هليكوبتر الشهر الماضي، وفقًا لوكالة «رويترز».

ولم تتحدث فانيسا، البالغ عمرها 37 عاما، على الملأ كثيرا منذ مقتل زوجها وابنتها وسبعة أشخاص آخرين، وكتبت في تعليقها على موقع التواصل الاجتماعي أنها كانت "كارهة" لترجمة مشاعرها إلى كلمات.

وكتبت فانيسا: "عقلي يرفض قبول رحيل كوبي وجيجي (جيانا). لا يمكنني استيعاب الأمرين في الوقت ذاته. يبدو وكأني أحاول تقبل فقدان كوبي لكن جسدي يرفض قبول أن جيجي لن تعود مرة أخرى".

وأكدت فانيسا أنها تشعر بالحزن على فقدان زوجها وابنتها لكنها ذكرت نفسها بضرورة التحلي بالقوة من أجل بناتها الثلاث المتبقيات.

وقالت أرملة براينت: "كنت أتمنى وجودهما هنا وأن ينتهي هذا الكابوس. ادعوا لكل ضحايا المأساة. من فضلكم استمروا في الدعاء".

ولعب براينت 20 موسما في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في صفوف لوس أنجليس ليكرز، وشارك في مباراة كل النجوم 18 مرة وفاز بلقب البطولة خمس مرات قبل أن يعتزل في 2016.

وكان براينت في طريقه لتدريب ابنته في مباراة في بطولة للناشئات قبل سقوط الطائرة وسط ضباب كثيف.

وتسببت وفاة براينت عن 41 عاما في صدمة كبيرة في عالم الرياضة ونعاه العديد من أبرز الشخصيات في مختلف المجالات.
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