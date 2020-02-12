هل تقبل الصلاة خلف إمام يصلي جالسا ؟.. الإفتاء تجيب

حكم الإمام العاجز عن القيام ويصلي بالناس قاعدًا؟ .. سؤال اجاب عنه الدكتور عبدالمنعم سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الاسلامية بجامعة المنوفية، وذلك خلال لقائه ببرنامج "بين السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. ببرنامج "بين السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.





واجاب "سلطان" قائلًا: الأولى بالإمام العاجز عن القيام ولا يرجى برؤه أن ينيب عنه من يقوم بالإمامة، حتى يستطيع أداء حركات الصلاة.





وكان رد دار الإفتاء المصرية علي مثل هذا السؤال أنه لا مانع شرعًا من الصلاة خلف هذا الإمام إذا صلى جالسًا لعذرٍ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى آخر صلاته قاعدًا والناس قيام، وأبو بكر رضي الله عنه يأتمُّ بالنبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، والناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، وكان ذلك في صلاة الظُّهر.





وخلاصة القول أنه يجوز الصلاة خلف الإمام القاعد إذا كان بعذر، وإن كان الأولي أن تولي أحدًا مكانه حتى زوال العلة وإستطاعته الإمامة وهو قائمًا.





- حكم الصلاة خلف الإمام الجالس .. الأزهر يوضح الضوابط الشرعية قال الشيخ الأمير عبد العال من شباب علماء الأزهر الشريف إن حكم صلاة الإمام قاعدا يتوقف على أمرين الأول: " إذا كان هذا الإمام هو الإمام الراتب الذي يتولى إمامة المسجد دائمًا واضطر لظروف ما خارجه عن ارادته كمرض او غيره فيجوز الصلاة خلفه ولا حرج في ذلك.

وأضاف عبدالعال خلال البث المباشر على صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية قائلا: إما إذ كان الإمام عابرا وليس بإمام المسجد فيقدم الإمام الواقف او السليم عن الإمام العاجز المريض ، وفي كلتا الحالتين صلاة المأمومين صحيحة ولا شك في ذلك .

- حكم الصلاة خلف إمام جالس قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن صلاة القائم خلف الجالس فى صلاة النافلة جائزة اتفاقًا عند الفقهاء.

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال «منذ زمن كان يصلي بنا أحدنا وهو كبير في السن؟»، أن الصلاة خلف إمام جالس جائزة فى صلاة الفريضة وذلك عند الحنفية والشافعية مستدلين بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر صلاته حيث صلى قاعدا والناس خلفه قيام وأبو بكر رضى الله عنه يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبى بكر وكانت صلاة ظهر.

وتابع : صلاة هذا الرجل أو المأمومين الذين صلوا بقيام خلف هذا الإمام الذى صلى على الكرسي صلاتهم جميعًا صحيحة على المذهب المختار فى الفتوى.



