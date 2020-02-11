عبدالعال يوجه نداءً عاجلًا للحكومة: باسمي وباسم نواب الصعيد نطالب بدراسة سعر قصب السكر

طالب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال مجلس الوزراء باسمه واسم نواب البرلمان وبخاصة محافظات الصعيد بإعادة الدراسة بشأن سعر محصول قصب السكر التى يبنى عليها تحديد السعر وذلك لكل المحافظات المعنية بزراعة قصب السكر.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والتي يناقش خلالها طلبات إحاطة وبيانات عاجلة موجهة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن بينها ما يتعلق بسعر قصب السكر، والتى أشار عبد العال إلى أنه تم سحبها لأنها تخص وزير التموين.





وقال: "الأمر لا يمكن أن تتجاهله الحكومة، هذا أمر مرتبط بحياة المواطنين، وهم لا يطلبون أكثر من اللازم، الحد الأدنى الذى يجبر الضرر ليس إلا".