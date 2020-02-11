هالة السعيد: نستهدف تحقيق طفرة بالمنظومة الصحية بنسبة 100%.. فيديو

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الاستثمارات فى قطاع الصحة ارتفعت خلال عامى 2018 - 2019 بنسبة بلغت 26 % بهدف إتاحة الخدمات الصحية لكافة المواطنين.





وأضافت هالة السعيد، خلال كلمتها بالمؤتمر المنعقد للإعلان عن وصول عدد السكان بالداخل إلى 100 مليون نسمة، أن تطوير قطاع الخدمات الصحية ساهم على تيسير حصول المواطنين عليها وذلك بدءا من تطبيق المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد.





وأشارت وزيرة التخطيط ، إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد يشمل تطوير المنشآت الصحية، وتوفير الأدوية الطبية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتى من الأدوية واللقاحات.





ولفتت هالة السعيد، إلى أن قطاع الصحة يستهدف إحداث طفرة بزيادة نسب الاستثمارات بالمنظومة الصحية خلال عامي 2020 -2021 بنسبة 100%.





يذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قد عقد مؤتمر اليوم الثلاثاء بحضور رئيس الجهاز اللواء خيرت بركات ، ووزيرة التخطيط هالة السعيد للإعلان عن وصول عدد السكان بالداخل إلى 100 مليون نسمة.