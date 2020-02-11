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رياضة

مهارات فنية ونتائج سلبية.. ماذا قدم تاكيس جونياس مع وادي دجلة قبل إقالته

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:26 م
تاكيس جونياس
تاكيس جونياس
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حسام الحارتي
أعلن نادي وادي دجلة، إقالة اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وكان وادي دجلة تلقى خسارة قاسية أمس على يد المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف نظيفة ليقرر مسئولو دجلة إقالة المدير الفني من منصبه.

وفيما يلي نرصد لكم أبرز نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة تحت قيادة اليوناني تاكيس جونياس والتي جاءت كالتالي:-

قادة اليوناني تاكيس جونياس نادي وادي دجلة قرابة موسم ونصف الموسم حتى مباراة أمس، الاثنين، وبالتحديد من يوليو عام "2018"، واستطاع خلالها قيادة وادي دجلة في "54" مباراة في بطولتي الدوري وكأس مصر.

وحقق وادي دجلة الفوز تحت قيادة تاكيس جونياس في 15 مباراة، وتعادل في مثلها، بالإضافة إلى تعرضه للهزيمة في 24 مباراة.

وتمكن لاعبو وادي دجلة من إحراز 67 هدفا في شباك المنافسين تحت قيادة اليوناني تاكيس جونياس، واستقبلت شباكهم 77 هدفا بنتائج غير متوقعة، والتي كان آخرها الهزيمة التي تعرض لها الفريق في مباراة أمس، الاثنين، أمام النادي المصري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وعلى الرغم من الطريقة الفنية التي كان يعتمد عليها المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس، إلا أنه تعرض لهزائم متتالية وغير متوقعة، والتي أدت إلى تدهور ترتيب الفريق في بطولة الدوري المصري.

من جهة أخرى، أشاد معظم لاعبي الكرة المصرية بالطريقة الفنية التي يعتمد عليها اليوناني تاكيس جونياس مع لاعبي وادي دجلة على الرغم من تحقيق نتائج سلبية.

ويحتل وادي دجلة المركز الـ17"، برصيد" 14" نقطة من جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويبحث مسئولو وادي دجلة في الوقت الحالي عن تولي مدير فني مهام الفريق الأول من أجل إنقاذ الموقف وتحقيق نتائج إيجابية في اللقاءات المتبقية.
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