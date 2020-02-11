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تعليم

جامعة الأقصر تشارك في معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات .. صور

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:30 م
معسكر جيل المساواة
معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات
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شمس يونس
شاركت جامعة الأقصر في معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات المصرية التابع  للمجلس القومي للمرأة بالتنسيق مع جامعة جنوب الوادي وشبكة تثقيف الأقران - مصر ،التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك في الفترة من 9 إلى 13 فبراير 2020 بمدينة الغردقة.

ناقش المعسكر قضايا الصحة الإنجابية والعنف القائم على اختلاف النُوع الإجتماعي وذلك من خلال عقد مجموعة من الندوات والتدريبات التفاعلية. 

يضم المعسكر 80 طالبا وطالبة ومُنسقي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة  من ستة جامعات مصرية (جامعة أسوان -  جامعة الأقصر - جامعة جنوب الوادي - جامعة سوهاج - جامعة الوادي الجديد - جامعة السويس )، 

شارك وفد من جامعة الأقصر مكون من( 10 ) طلاب وطالبات بحضور دكتور أحمد جمال عيد منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة ، وخلال هذا المعسكر  قام الطلاب والطالبات بحضور الدورات والندوات التي تضم المسرح التفاعلي لإكتساب مهارات تثقيفية جديدة حول قضايا المرأة، وتدريبهم على العروض التفاعلية الهادفة وذلك تمهيدًا لعرضها بجامعة الأقصر ونقل معارفهم إلى أقرانهم من الطلاب.
جامعة الأقصر تشارك في معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات .. صور
جامعة الأقصر تشارك في معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات .. صور
جامعة الأقصر تشارك في معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات .. صور
جامعة الأقصر تشارك في معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات .. صور
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