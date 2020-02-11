جامعة الأقصر تشارك في معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات .. صور

شاركت جامعة الأقصر في معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات المصرية التابع للمجلس القومي للمرأة بالتنسيق مع جامعة جنوب الوادي وشبكة تثقيف الأقران - مصر ،التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك في الفترة من 9 إلى 13 فبراير 2020 بمدينة الغردقة.





ناقش المعسكر قضايا الصحة الإنجابية والعنف القائم على اختلاف النُوع الإجتماعي وذلك من خلال عقد مجموعة من الندوات والتدريبات التفاعلية.





يضم المعسكر 80 طالبا وطالبة ومُنسقي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة من ستة جامعات مصرية (جامعة أسوان - جامعة الأقصر - جامعة جنوب الوادي - جامعة سوهاج - جامعة الوادي الجديد - جامعة السويس )،



