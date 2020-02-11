وزير الرياضة يوجه بزيادة الدعم المقدم لمركز شباب الدر وتنقالة بأسوان

طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بسرعة تنفيذ وإنشاء نادي للمرأة والفتاة بمركز شباب الديوان





إستمرارًا لجولته التفقدية بمحافظة أسوان، قام ظهر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتفقد عدد من مراكز الشباب الواقعة في منطقة النوبة، وهي مراكز شباب " نصر النوبة، الطريقة، عبدالمنعم رياض، الديوان، ومركز شباب الدر وتنقالة"





وخلال جولته وجه وزير الرياضة بسرعة الانتهاء من إنشاء الملعب المتعدد وحديقة للأطفال، ودراسة إنشاء ملعب قانوني بمركز شباب نصر النوبة.





كما أكد صبحي على دراسة مقترح بإعادة ترميم مبنى مركز شباب الريقة، وإنشاء سور للملعب القانوني، وتطوير الملعب المتعدد.





وطالب وزير الشباب والرياضة مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان بزيادة أعداد العاملين والأخصائيين بمركز شباب عبدالمنعم رياض، وتزويده بأجهزة حاسب آلي.





ووجه وزير الرياضة بسرعة تنفيذ وإنشاء نادي للمرأة والفتاة بمركز شباب الديوان، مع تزويده بأجهزة حاسب آلي، وكذلك سرعة إتخاذ إجراءات طرح المحلات على سور المركز، مع دراسة مقترح بإنشاء ملعب قانوني.





واختتم جولته بالنوبة بزيارة مركز شباب الدر وتنقالة والذي شهد ختام فعاليات مهرجان النوبة الرياضي، حيث وجه وزير الرياضة بتقديم دعم مالي لفرقة الفنون الشعبية بالمركز، ودراسة إنشاء ملعب متعدد وغرفة لخلع الملابس.





يأتي ذلك في إطار جولة وزير الشباب والرياضة لمحافظة اسوان والتي تضمنت زيارة تفقدية لعدد من مراكز شباب النوبة وحضور المهرجان الرياضي للنوبة.