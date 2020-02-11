جودو الزمالك يحقق نتائج مميزة في بطولتي الجيزة والقاهرة

حقق أبطال الجودو للناشئين تحت ١٢ سنة بالنادي الزمالك نتائج مميزة ببطولتي الجيزة والقاهرة في البطولة التي أقيمت اليوم على ملاعب نادي طلائع الجيش، حيث تمكن عدد كبير من لاعبي جودود الزمالك حصد العديد من الميداليات الفضية والبرونزية





وحقق اللاعب أحمد زغلول الميدالية الذهبية فيما حصد الميدالية الفضية كلا من سلمى مصطفى وسارة ماجد وحنين أحمد وحصد الميدالية البرونزية كلا من سما السيد وجنى الله محمد و واعتماد داخلي.





يقود الفريق حلمي حسين المدير الفني والمدرب العام أحمد حسانين ومحمد عوض و احمد عفيفي ومحمد صلاح مدربا تحت ١٢ سنة.

ويشارك الفريق ببطولة الجمهورية خلال الأسبوع المقبل ويسعى لتحقيق أفضل النتائج بالبطولة

