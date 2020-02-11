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أحمد موسى: أبو العينين رجل محبوب و«مستقبل وطن» يدعمه بقوة.. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:29 م
رجل الصناعة محمد
رجل الصناعة محمد أبو العينين وأحمد موسى
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، رجل محبوب في دائرة الجيزة، مؤكدًا أن الحزب قام بعمل تجهيزات وترتيبات جادة لدعم مرشحه محمد أبو العينين في الانتخابات التكميلية.

وأضاف «أحمد موسى»، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن رغم قوة وثقل محمد أبو العينين الكبيرة في دائرة الجيزة، فإن الحزب اتخذ جميع إجراءات كثيرة لتنظيم جيد في الانتخابات التكميلية، مؤكدًا أن محمد أبو العينين اسم كبير ورغم ذلك "مستقبل وطن" يدعمه بكل قوة ليحصل على ثقة الناخبين.

وأوضح «أحمد موسى»، أن محمد أبو العينين قدم أعمالًا خدمية كثيرة، إلى جانب اللقاءات الدولية التي أجراها، لافتًا إلى أن الحزب لديه منهجية في العمل على مستوى الجمهورية.

ووجه «أحمد موسى»، التحية والشكر لغرفة عمليات حزب "مستقبل وطن"؛ لمتابعة الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة، مشيدًا بجهود القائمين على الحزب على مستوى الجمهورية.

وأوضح «أحمد موسى»، أن غرفة العمليات تتابع كل كبيرة وصغيرة وحركة سير العملية الانتخابية ومشاركة الناخبين.
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