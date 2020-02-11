أحمد موسى يشيد بغرفة عمليات حزب مستقبل وطن لمتابعة الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة

أشاد الإعلامي أحمد موسى التحية بغرفة عمليات حزب مستقبل وطن لمتابعة الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة، وأثنى على جهود القائمين على الحزب على مستوى الجمهورية.





وقال «أحمد موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إنغرفة العمليات تتابع كل كبيرة وصغيرة وحركة سير العملية الانتخابية ومشاركة الناخبين، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن لديه منهجية في العمل على مستوى الجمهورية.





وأشار إلى أن رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن رجل محبوب، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن قام بعمل تجهيزات وترتيبات جادة.





وأضاف أنه برغم قوة وثقل محمد أبو العينين الكبير في دائرة الجيزة، الحزب اتخذت عملية التنظيم شكلا جديا جيدا، لافتا إلى أن محمد أبو العينين أسم كبير ومستقبل وطن حزب يدعم مرشحه بكل قوة ليحصل على ثقة الناخبين.





وأوضح «أحمد موسى» أن محمد أبو العينين قدم أعمال خدمية كثيرة وكبيرة فضلا عن اللقاءات الدولية التى أجراها، لافتا إلى أن حزب مستقبل وطن لديه منهجية في العمل على مستوى الجمهورية.