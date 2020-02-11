في قضية جديدة .. حبس معد أبلة فاهيتا 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة ، حبس شادي أبو زيد مراسل برنامج أبلة فاهيتا السابق، 15 يوما احتياطيا علي خلفية التحقيقات معه فى قضية جديدة تتعلق بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.





وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



