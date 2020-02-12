رئيس «مدينة نصر»: أتابع شكاوى المواطنين يومياً.. وفسخ التعاقد مع متعهدي القمامة المقصرين

التقى اللواء مجدي الوصيف رئيس حي شرق مدينة نصر بالمواطنين اليوم ضمن برنامجه اليومي للقاء المواطنين لبحث شكواهم وسرعة الاستجابة لها بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بأهمية التواصل المستمر بين الجهات التنفيذية والمواطنين.





وأكد أنه تمت الاستجابة الفورية فى حدود اللوائح والقوانين وتم توجيه المختصين لإزالة أسباب الشكاوى وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما وجّه المسئول المختص بسرعة الإنجاز في إنهاء أعمال المواطنين والرد عليها ومتابعتها شخصيًا.





وفي سياق مختلف، تفقد المهندس ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ورئيس حي شرق مدينة نصر وخيرى إمام مدير إدارة التضامن الاجتماعى شرق مدينة نصر، تجهيز منطقة انتظار السيارات الخاصة بذوي الهمم أمام مبنى حي شرق مدينة نصر وذلك تمهيدًا لتعميم هذه الفكرة أمام المصالح الحكومية فى قطاع حى شرق مدينة نصر.





وأكد رئيس الحي أن ذلك بناء على توجيهات محافظ القاهرة بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لبناتنا وأبنائنا من ذوي الهمم والتأكيد على أهمية نشر الوعي بحقوقهم، و زيادة الوعي بقضاياهم ومشكلاتهم، مع الحرص على تقديم الخدمات المناسبة واللائقة بهم.





كما قام الوصيف بتفقد أعمال التطوير في نطاق الحي والمتضمنة استكمال المنطقة أسفل كوبرى الجيش المصرى (4.5 عزبة الهجانة) حيث تقوم الشركة الوطنية لادارة وتنمية وإنشاء الطرق بأعمال تطوير المنطقة أسفل الكوبري ومحيطه وذلك لتحويلها من منطقة عشوائية الي منطقة حضارية مكتملة الخدمات من حيث إنشاء باكيات (محلات) وموقف (اتوبيس سوبر جيت - ميكروباص - اتوبيس نقل عام - سرفيس - مغسلة عربات) وايضا (مخبز" بلدى وافرنجى" - ملعب خماسي ومدرجات وغرفة تغيير ملابس - دورات مياه "رجالى وحريمى" - وذلك فى حضور مهندسى الشركة ومديري إدارات (المتابعة الميدانية - الطرق- المكتب الفنى) بالحى وإدارة المشاتل وفرع المياه والصرف الصحى والكهرباء شرق مدينة نصر.





كما تابع أعمال التطوير الجارية من إنشاء أرصفة وتركيب انترلوك وانشاء بالوعات صرف أمطار ورصف بشارع الحدود (مدخل عزبة الهجانة) وإنشاء حديقة وزراعتها بالنجيلة والنخيل وذلك بواسطة الإدارات المعنية بحى شرق مدينة نصر وذلك لخدمة المواطنين القاطنين بعزبة الهجانة، علاوة على استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمنطقة مساكن النقابات "الطوب الرملى" (المرحلة الثانية).





كما تابع رئيس الحي رفع حديد وسلاسل في مناطق متعددة بحي شرق مدينة نصر من أمام العقارات التي تعوق حركة السير والمرور علاوة على رفع الإشغالات (أكشاك) بمناطق متفرقة بقطاع الحى مُشددًا على أصحابها أنه سيتم إلغاء التراخيص وإزالتها حال تكرار المخالفة (وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين)٠





كما تم تنفيذ جزئي للقرار رقم ١٤٩ خلف عمارة ٤١ مساكن بنك الاسكان والتعمير من شارع حسن المأمون إذ تمت إزالة مباني بالطوب بمسطح ٨٠متر وتاندة صاج بمسطح 10 أمتار وحواجز صاج بمسطح ٦٠ مترًا (تم عمل محضر بقسم أول مدينة نصر).





كما تمت إعادة غلق وتشميع مرة أخرى للكافيهات بسوق ٦ شارع يوسف عباس المنطقة الأولى وقيدت جنح بقسم شرطة أول مدينة نصر، وبالمرور بواسطة إدارة البيئة بالحي تبين وجود مخالفات بيئية في بعض المنشآت فتم تحرير إنذارات لتوفيق وضعها.





كما تابع أعمال النظافة والجمع السكني وتجريد الأتربة في مناطق متفرقة بقطاع الحي والتنبيه مشددا على رئيس فرع هيئة النظافة ومدير وحدة الرصد البيئي بمتابعة اعمال رفع القمامة ومتعهدى القمامة وفى حال تقصير المتعهدين يتم انذارهم و مخاطبتهم "هيئة نظافة وتجميل القاهرة" (لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع المقصر".





وأكد أنه جار العمل والمتابعة في جميع المناطق بقطاع الحي لإنهاء جميع الظواهر السلبية التي يتضرر منها المواطنون حرصا على سلامتهم واستعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق لمناطق حي شرق مدينة نصر .