ليست مهمة صعبة.. بـ 5 جنيهات إطالة الشعر بحيل خارقة ومجربة

لم تعد مهمة إطالة الشعر مهمة صعبة بل يمكنك إطالة شعرك وتغذيته من الجذور إلى الأطراف بوصفة سهلة وسريعة وبمكونات طبيعية من مطبخك إليك 3 وصفات سهلة وسريعة يقدمها موقع برايت سايد لن تكلفك الوصفة الواحدة أكثر من 5 جنيهات لكن لها مفعول السحر فى إطالة الشعر.







وصفة بذور الكتان وزيت الزيتون







مكونات الوصفة ..



1 ملعقة من بذور الكتان

1 ملعقة من زيت الزيتون

حفنة من بذور الكتان

كوب من الماء



تهرس البذور وتمزج بملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وتدلك فروة الرأس بالعجينه ويتم تركها لمدة 30 دقيقة قومى بتدليك المزيج على منطقة فروة رأسك وتركه لمدة 40-45 دقيقة قبل غسل رأسك بشامبو وماء فاتر. يمكنك تطبيق ذلك مرة واحدة في الأسبوع.



تعمل الوصفة على إطالة الشعر بسرعة لا تتوقعينها حوالى 3 إلى 4 سم فى الشهر. غنى بوجود مضادات الأكسدة عالية التى تحارب تكون الدهون فى الدم.











وصفة زيت الجرجير وزيت الخروع



مكونات القناع:

5 قطرات من زيت الجرجير

2-4 ملعقة صغيرة زيت الخروع

2 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند





طريقة الاستعمال:



في وعاء أضيفى زيت جوز الهند وزيت الخروع وقومى بتدليك فروة الرأس بهذا المزيج وضعي الخليط على شعرك وتركه لمدة ساعة إلى ساعتين وستدهشين بالنتيجة .







وصفة بذور الكمون وزيت الجرجير







مكونات الوصفة







ملعقة طعام من بذور الكمون.

نصف كوب من عصير الجزر.

ملعقة من زيت الجرجير.





طريقة تطبيق الوصفة



فى وعاء تمزج المكونات على الشعر، مع تدليك الشعر لمدة 5 دقائق ثم ترك المزيج على الشعر لمدة ساعة، وبعد ذلك اغسليه جيدًا بشامبو لطيف واتركيه يجف في الهواء الطلق ويمكنك تكرار الوصفة 3 مرات أسبوع وستدهشين بالنتيجة.