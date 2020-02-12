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منوعات

علماء: فيروس كورونا جاء من الفضاء داخل نيزك ضرب الصين

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
اعتقد العلماء منذ فترة طويلة أن الفيروسات والبكتيريا وسلالات الحمض النووي موجودة في الفضاء على المذنبات والنيازك.. ويقولون إن بإمكانها الانجراف إلى طبقة الستراتوسفير على الأرض قبل أن تسقط على سطح الكوكب مما يُشكل خطرًا على صحة الإنسان.

وبحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية، يعتقد بعض العلماء أن ظهور فيروس كورونا الجديد في الصين ناتج عن نيزك ضرب الصين في الخريف الماضي.

وقال البروفيسور تشاندرا ويكراماسينج، من مركز باكنجهام لعلم الأحياء الفلكي إنه: "من المحتمل جدًا أن يكون للفايروس التاجي المفاجئ علاقة بالفضاء، والتوطن القوي للفيروس داخل الصين هو الجانب الأكثر أهمية للمرض".

وأضافت أنه في أكتوبر الماضي، انفجرت شظية من مذنب للحظات في شمال شرق الصين.

وتابع البروفيسور:""نعتقد أنه من المحتمل أن يكون هذا (النيزك) مضمّنًا بداخله خلايا أحادية من جزيئات فيروس 2019 nCoV المعدية التي نجت داخل الشهب المتوهج".

وواصل: "نعتقد أن العوامل المعدية منتشرة في الفضاء، تتحملها المذنبات، ويمكن أن تسقط نحو الأرض من خلال التروبوسفير".

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