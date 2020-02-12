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رياضة

مدرب منتخب تونس يزف بشرى سارة للزمالك قبل مباراة الترجي

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 01:26 ص
صدى البلد
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نور عادل
زَفَّ نبيل معلول، المدير الفني لمنتخب تونس والترجي التونسي السابق، بشرى سارة للاعبي الزمالك، وذلك قبل مواجهتهم مع نادي الترجي التونسي.

ويُواجه الزمالك منافسه الترجي الرياضي التونسي يوم الجمعة المقبل، باستاد الغرافة القطري، في إطار كأس السوبر الأفريقي في قطر.

وأكد نبيل معلول في تصريحات عبر قناة النهار ان نادي الترجي التونسي يعاني من عقدة تاريخية مع بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وأوضح "معلول" في تصريحات لبرنامج نمبر وان أن "فرجاني ساسي وطارق حامد من أخطر اللاعبين في صفوف نادي الزمالك، وشيكابالا سيكون ورقة الزمالك الرابحة".

وتابع: "الترجي عنده عقده مع السوبر الإفريقي، ولكن الترجي يسعى النسخة الجارية للتتويج بها".
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