محافظ دمياط تترأس الاجتماع الدوري للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان.. صور

ترّأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع الدورى للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى، الثلاثاء، والذى جاء بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير مديرية الإسكان ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى عدد من الإدارات بالديوان العام.





وشهد الاجتماع عرضا للموقف المالى والتنفيذى لمشروعات صندوق الإسكان بالإضافة إلى الموقف الحالى لعدد من الوحدات بالعمارات المخصصة للسكن الإداري والوحدات الأولى بالرعاية بدمياط وفارسكور.





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ووجهت المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتشكيل لجان لمعاينة العمارات الخاصة بإسكان الأسر الأولى بالرعاية وإعداد تقارير فى حالة الحاجة الى الترميم أو تنفيذ الإزالة وذلك بالتعاون مع مديرية الإسكان، كما أكدت أيضًا على رؤساء الوحدات المحلية بحصر عمارات الإسكان الاقتصادى التى يتطلب تنفيذ أعمال الترميم لها.





وبعد صدور قرار اللجنة المشكلة بالقرار رقم ١٦٥ لسنة ٢٠١٩ لبحث حالات المقيمين بعمارات الفابريكات "١، ٢،٣،٥" بمدينة فارسكور الصادر لها قرار إزالة وتحديد المستحقين طبقًا لشروط تسكين الأولى بالرعاية؛، وجهت الدكتورة منال عوض بتسديد قيمة إيجارية للمستحقين لحين الإنتهاء من أعمال الإزالة وإنشاء عمارات الجديدة.





وخلال الاجتماع ناقشت محافظ دمياط المخطط التفصيلي وجميع الإجراءات الخاصة بإنشاء عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بأم العلا بإجمالى ٣٢ وحدة وعمارات الزرقا وكذلك عمارتان بمدينة عزبة البرج.