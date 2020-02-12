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رياضة

في مباراته الـ 150 مع ويجان.. سام مرسي يسجل هدفاً رائعاً في شباك ميدلزبره

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 01:06 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
سجّل المحترف المصري سام مرسي، لاعب خط وسط نادي ويجان، هدفًا، في مباراة انتهت بالتعادل مع ميدلزبره، والتي جمعتهما ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وسجل سـام مرسي هدفا رائعا في الدقيقة 29 من زمن المباراة، بعد تصويبة بيساره، باغت بها المدافع، لتستقر على يسار حارس ميدلزبره.

وحملت مباراة ويجان مع ميدلزبره ذكرى خاصة لـ سام مرسي الذي شارك في مباراته الـ 150 مع الفريق الأزرق الذي نجح في الانتقال إليه من تشيسترفيلد في 2016. 

وبالتعادل اليوم، رفع ويجان رصيده إلى النقطة 30 في المركز 22، بينما رفع ميدلزبره رصيده إلى النقطة 37 في المركز الـ18 من جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
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