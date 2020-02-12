في مباراته الـ 150 مع ويجان.. سام مرسي يسجل هدفاً رائعاً في شباك ميدلزبره

سجّل المحترف المصري سام مرسي، لاعب خط وسط نادي ويجان ، هدفًا ، في مباراة انتهت بالتعادل مع ميدلزبره، والتي جمعتهما ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.





وسجل سـام مرسي هدفا رائعا في الدقيقة 29 من زمن المباراة، بعد تصويبة بيساره، باغت بها المدافع، لتستقر على يسار حارس ميدلزبره.





وحملت مباراة ويجان مع ميدلزبره ذكرى خاصة لـ سام مرسي الذي شارك في مباراته الـ 150 مع الفريق الأزرق الذي نجح في الانتقال إليه من تشيسترفيلد في 2016.



