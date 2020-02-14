مخبر التكنولوجيا في رحلة إلى الهند من أجل متابعيه.. فيديو





وكشف النواوى لصدى البلد إنه ينوى السفر منذ تدشين قناته على يوتيوب ينوى السفر إلى الهند قريبًا من أجل متابعيه، ومشاهدة السوق الهندى عن قرب حيث تظهر هناك الهواتف الذكية بشكل أسرع وبسعر أرخص، و المقارنة بينه وبين السوق المصرى من حيث الفروق.





واختتم مخبر التقنية كما يحب أن يلقبه متابعوه ندوته فى صدى البلد، بالإجابة على سؤال أحد القراء بماذا يحدث للهواتف بعد مراجعتها على قناته عبر يوتيوب، و أجاب أن هناك 3 نوعيات من الهواتف، منها ما يتم إرساله من الشركة لمراجعته واستعادته من جديد، وهناك هواتف أخرى تكون له يقوم ببيعها، ومنها ما يدفع هو ثمنه من أجل عرضه لمتابعيه.





يذكر أن اليوتيوبر الشهير محمد النواوى حل ضيفًا فى ندوة بموقع صدى البلد الإخبارى، واستعرض فيها مشواره على يوتيوب على مدار أكثر من عام ونصف، تطرق فيها إلى الموضوعات الشائكة فى عالم الهواتف الذكية، بدايةً من شرائها من المتاجر وصولًا إلى كيفية تصنيعها وتقديمها للمستهلك، كما تطرق إلى السوق الصينى بإعتباره الأضخم فى العالم، بالإضافة لتهديد فيروس كورونا القاتل لمستقبل التكنولوجيا عالميًا.





قال المخبر التقنى محمد النواوى إنه سيبدأ بتغيير خطته التى يتبعها الآن تمامًا، و الاهتمام بكيفية شراء أفضل الهواتف فى السوق المصرى رغم أن هذا الأمر سيجلب له المشاكل، ولكنه يضع فى الأولوية مصلحة متابعيه قرابة السنتين .