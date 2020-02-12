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اقتصاد

الإحصاء: الشبكات الإذاعية تحقق عدد 178.1 ألف ساعة بث في 2018/2019

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:24 ص
الشبكات الإذاعية
الشبكات الإذاعية
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آية الجارحي
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الأربعاء، بيانا صحفيا لليوم العالمي للإذاعة الذي يُحتفل به يوم 13 فبراير من كل عام و وأقرته منظمة اليونسكو بهدف الانتباه إلى مكانه هذه الوسيلة الأساسية للإعلام والاتصال في المشهد الإعلامي المحلى والعالمي والتعاون الدولي بين مختلف الإذاعات في العالم تحت شعار"نحن التنوع، نحن الإذاعة".

يستمع أكثر من 85% من الأشخاص حول العالم إلى الراديو كما في الولايات المتحدة على سبيل المثال يقضى الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين (18-34) عاما الوقت في الاستماع إلى الراديو أكثر من 80 دقيقة يوميا في المتوسط.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية للهيئة الوطنية للإعلام ما يلي:

- بلغ عدد الشبكات الإذاعية 10 شبكات بإجمالي عدد ساعات بث مسموع 178.1 ألف ساعة عام 2018/2019.

- احتلت الشبكة الإقليمية النصيب الأكبر بعدد ساعات إرسال 63528 ساعة من إجمالي ساعات البث الإذاعي بنسبة 35.7 % بمتوسط يومي 174 ساعة يليها الشبكة الثقافية حيث بلغت 21900 ساعة بنسبة 12.3% بمتوسط يومي 60 ساعة.
- احتل المجال الترفيهي النصيب الأكبر من إجمالي عدد ساعات البث الإذاعي حيث بلغ 39443 ساعة بنسبة 22% بمتوسط يومي 108 ساعات يليها المجال الثقافي حيث بلغ 30564 ساعة بنسبة 17% بمتوسط يومي 83 ساعة.

- بلــغ عــدد ساعات البث لإذاعــــــة البرنــــــامج العام 8760 سـاعة خلال عــــام 2018/20190

- بلغ متوسط ساعات البث اليومي لقطاع الإذاعة 488 ساعــة خــلال عــام 2018/2019.

- بلغ عدد ساعات بث شبكة الإذاعات الأجنبية الموجهة 22265 ساعة عام 2018/2019 بنسبة 12.5% من إجمالي ساعات البث المسموع بمتوسط 61 ساعة يوميا.
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