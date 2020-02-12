تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 14002 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1919 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 16135 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 5204 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل مستوى 1271 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1392 نقطة.