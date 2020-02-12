تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.



