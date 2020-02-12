AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سعد سمير يخضع لفحص طبي جديد في ألمانيا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:32 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن سعد سمير، مدافع الفريق الأول بالنادي، سيخضع لفحص طبي في ألمانيا خلال الساعات المقبلة تحت إشراف ماركوس فولتر، الذي أجرى له جراحة وتر أكيلس، للتعرف على مدى التحسن في حالته وتحديد الخطوة الجديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي بدأه بعد الجراحة.

وأكد الجهاز الطبي بالنادي، أن الخبير الألماني فولتر، هو الذي سيحدد فترة بقاء سعد في ألمانيا، لتنفيذ المرحلة الجديدة في برنامجه العلاجي قبل العودة إلى القاهرة ببرنامج محدد يقوم بتنفيذه واستكماله وفقا لتعليمات الطبيب الألماني.

وكان سعد سمير قد خضع لجراحة في ألمانيا بعد تعرضه لإصابة في وتر أكيلس خلال مشاركته مع الفريق في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة.. فيديو

هجوم على الأهلي واتحاد الكرة.. تعرف على آخر تصريحات مرتضى منصور

منها منح 10 أفدنة لكل شاب.. تعرف على توصيات النواب لدعم الفلاح والزراعة

بصحبة صديقتها .. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال بصور جديدة

رئيس اللجنة المنظمة لـ مباراة السوبر المصري يحسم الجدل بشأن إمكانية إلغائها

مرتضى منصور يوجه رسالة حاسمة لـ لاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسن حاول التصدي للص والدفاع عن أم وطفلها فواجه مصيرا مؤلما.. تفاصيل

بعد حصول خواكين فينيكس على الأوسكار.. كواليس جديدة من فيلم الجوكر..صور

بصحبة صديقتها .. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال بصور جديدة