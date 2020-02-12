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رياضة

تنس طاولة الأهلي يُتوج ببطولة الجمهورية تحت 21 سنة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:46 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
توج فريق تنس الطاولة «بنين» بالنادي الأهلي تحت 21 سنة ، بلقب بطولة الجمهورية، بعد فوزه بالمراكز الأربعة الأولى خلال المنافسات التي تقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

قدم ناشئو الأهلي أداء مميزا في البطولة، ونجح فريق ٢١ بنين، في تحقيق المركز الأول، بعد تألق كل من مروان عبدالوهاب صاحب المركز الأول، وكريم ياسر صاحب المركز الثاني، أحمد البرهامي الذي حصل على المركز الثالث، وأحمد هشام الذي حصل على المركز الرابع.

ويقود جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، أشرف عبد الفتاح مديرا فنيا، وعمرو رضا مدربا عاما، والخبير الصيني مستر زنج، وأحمد حامد إداريا.

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