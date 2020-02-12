أحمد سليمان يسافر إلى الدوحة لمساندة الزمالك في السوبر الإفريقي

يتواجد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، والذي

ترشح في الانتخابات الأخيرة على منصب الرئاسة ضد مرتضى منصور الرئيس الحالي، في العاصمة القطرية "الدوحة"، لمساندة الأبيض أمام الترجي التونسي، في مباراة السوبر الإفريقي، يوم الجمعة المقبل.

وكتب أحمد سليمان عبر حسابه الشخصي "تويتر": "من أجل الزمالك، حضرت إلى الدوحة لمساندة الزمالك العظيم في مباراته الهامة أمام الترجي للفوز بالسوبر الإفريقي".

ووصلت بعثة فريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، مساء أمس، الثلاثاء، إلى الدوحة، من خلال رحلة "ترانزيت" من مطار عمان بالأردن، نظرًا لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وقطر.



