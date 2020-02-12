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توك شو

الأزمة اللبنانية.. توجه حزب الله لاقتراح الاقتراض من تركيا سيجعلها معادية للمنطقة العربية.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:24 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت

قال فادي عاكوم الكاتب الصحفي اللبناني، إن الأزمة الحقيقية بدأت في لبنان، حيث ظهرت جميع الأطراف اللبنانية على حقيقتها وأعلنت توجهها السياسي الحقيقي.


وأضاف فادي عكوم عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية "اكسترا نيوز" ، تعليقا علي خلفية التطورات في الشارع اللبناني، أن التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية حاليا هو السعي لجذب استثمارات اقتصادية جديدة في لبنان.


وأشار فادي عكوم، إلى أن المأزق السياسي تفاقم ولم يهدأ، وأن الحكومة الجديدة أمامها من ستة شهور إلى سنة، لتحدث بعض التعديلات لوقف ما يحدث من كارثة اقتصادية في لبنان.


وتابع فادي عكوم، أن لبنان لا يملك رفاهية الوقت، محذرا من احتمالية تعرضها لانهيار الموازنة العامة في أي وقت.


وأكد أن الحكومة اللبنانية ستلجأ إلي الصندوق الدولي للاقتراض، مشيرا إلى أن حزب الله يفكر في الاقتراض من إيران وتركيا مما يجعلها كما لم يسبق لها من قبل دولة معادية للمنطقة العربية.

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