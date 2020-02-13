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اقتصاد

أوبك تخفض توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2020 بسبب فيروس كورونا

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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رويترز

خفضت أوبك بتوقعاتها للنمو العالمي في الطلب على النفط هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا 

وقالت إن إنتاجها هبط بشكل حاد في يناير ، إذ يطبق المنتجون اتفاقا جديدا للحد من المعروض.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 990 ألف برميل يوميًا، بانخفاض 230 ألف برميل يوميًا عن توقعاتها السابقة.

ومنذ الأول من يناير، تطبق أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار ما يعرف باسم مجموعة أوبك+، اتفاقا لخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميا لدعم السوق.

ونقل التقرير عن مصادر ثانوية أن التزام أوبك بالتخفيضات فاق المطلوب في يناير ، إذ خفضت الإمدادات بواقع 509 آلاف برميل يوميًا إلى 28.86 مليون برميل يوميا، وذلك بسبب تراجعات غير طوعية في ليبيا بجانب التخفيضات المتعمدة.

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