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فن

جيم كاري شرير يطارد أسرع قنفذ بالعالم في Sonic The Hedgehog

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:02 م
Sonic The Hedgehog
Sonic The Hedgehog
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محمد نحلة

تبدأ شركة فورستار اعتبارا من 12 فبراير الجاري عرض فيلم Sonic The Hedgehog  في دور السينما المصرية، حيث يجمع الفيلم بين الأكشن والكوميديا، عندما يحاول القنفذ الأسرع في العالم سونيك الدفاع عن الأرض ضد دكتور روبوتنيك الشرير "جيم كاري".


وتدور أحداث الفيلم حول القنفذ سونيك الذي جاء من عالم آخر إلى كوكب الأرض، هربًا من القوى الخبيثة التي تسعى إلى تسخير سرعته الفائقة لأغراضها الشريرة. وبعد تسببه بالخطأ في انقطاع التيار الكهربائي عن كوكب الأرض، يصبح مستهدفًا من قبل الحكومة الأمريكية التي استعانت بالدكتور العبقري روبوتنيك (جيم كاري) لمطاردته، وفي هذه الأثناء، يقرر الضابط السابق توم مساعدة سونيك على الهرب وحمايته من روبتنيك وخططه الشريرة في السيطرة على العالم.


الفيلم من بطولة جيم كاري، جيمس مارسدن، ليزا تشاندلر، نيل ماكدونو، ويقوم بين شوارتز بالأداء الصوتي لشخصية سونيك، والفيلم تأليف باتريك كايسي وجوش ميلر، ومن إخراج جيف فولر.

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