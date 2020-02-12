وسام وحيد يتوج ببطولة الجمهورية لألعاب البلياردو للتسع كرات

اختتمت فاعليات بطولة الجمهورية لألعاب البلياردو للتسع كرات لسنة 2019/ 2020 بنادي القطامية جاردنز داخل أحدث صالات البلياردو بالنادي، بمشاركة العديد من الأندية العريقة مثل النادي الأهلي والزمالك والصيد وهليوبوليس والشرقية للدخان ونادي البلياردو إلى جانب أندية أخرى.





وشارك في هذه البطولة ١٢٥ لاعبا، وتوج بالميدالية الذهبية وسام وحيد لاعب نادي البلياردو بعد فوزه بالمباراة النهائية أمام محمد الملا لاعب نادي الشرقية للدخان الحاصل على المركز الثاني والميدالية الفضية، كما تم توزيع جوائز عينية على 16 لاعبا من المشاركين بالبطولة.





وتم تسليم الجوائز بحضور حسين الشريف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب البلياردو، وشارك في تسليم الجوائز كل من أحمد جميل المدير التنفيذى لنادى القطامية جاردنز ومدحت دياب مدير شركة ممدوح دياب الراعي الرسمي للبطولة وراجح حسني مدير عام الاتحاد المصري والمهندس محمد الدجوى عضو مجلس إدارة الاتحاد.





وهنأ و"عمرو الخرادلي" رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للبلياردو الفائزين، وتوجه بالشكر لكل من شارك بهذه البطولة، وأشار لوجود تطور كبير في مستوى اللاعبين في البطولة هذا العام، يؤهلهم للمنافسة على المسابقات الدولية، وأن اللعبة في تطور مستمر.





وأشاد الخرادلي بتنظيم نادي القطامية جاردنز المشرف للبطولة، مؤكدًا أنها من أفضل البطولات التي تم تنظيمها في السنوات الأخيرة، كما أنها تمثل إضافة كبيرة لكل من النادي واللعبة على حد سواء.





كما وجه الشكر لمجلس إدارة نادي القطامية جاردنز على دعم اللعبة والمساهمة في إنجاح البطولة و ظهورها بهذا الشكل الحضاري، بالتعاون مع شركة ممدوح دياب وشركاه والتي تعد إمبراطورة لعبة البلياردو في مصر.





وصرح وسام وحيد الحائز على اللقب أنه فخور جدا بالفوز ببطولة الجمهورية، مؤكدًا أن المباريات لم تكن سهلة على الإطلاق.





واختتم تصريحاته "ما زال لدي المزيد لأقدمه في اللعبة، وأسعى لمواصلة الفوز في البطولات القادمة".