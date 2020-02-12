AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وسام وحيد يتوج ببطولة الجمهورية لألعاب البلياردو للتسع كرات

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:19 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضى
اختتمت فاعليات بطولة الجمهورية لألعاب البلياردو للتسع كرات لسنة 2019/ 2020 بنادي القطامية جاردنز داخل أحدث صالات البلياردو بالنادي، بمشاركة العديد من الأندية العريقة مثل النادي الأهلي والزمالك والصيد وهليوبوليس والشرقية للدخان ونادي البلياردو إلى جانب أندية أخرى.

وشارك في هذه البطولة ١٢٥ لاعبا، وتوج بالميدالية الذهبية وسام وحيد لاعب نادي البلياردو بعد فوزه بالمباراة النهائية أمام محمد الملا لاعب نادي الشرقية للدخان الحاصل على المركز الثاني والميدالية الفضية، كما تم توزيع جوائز عينية على 16 لاعبا من المشاركين بالبطولة.

وتم تسليم الجوائز بحضور حسين الشريف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب البلياردو، وشارك في تسليم الجوائز كل من أحمد جميل المدير التنفيذى لنادى القطامية جاردنز ومدحت دياب مدير شركة ممدوح دياب الراعي الرسمي للبطولة وراجح حسني مدير عام الاتحاد المصري والمهندس محمد الدجوى عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وهنأ و"عمرو الخرادلي" رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للبلياردو الفائزين، وتوجه بالشكر لكل من شارك بهذه البطولة، وأشار لوجود تطور كبير في مستوى اللاعبين في البطولة هذا العام، يؤهلهم للمنافسة على المسابقات الدولية، وأن اللعبة في تطور مستمر.

وأشاد الخرادلي بتنظيم نادي القطامية جاردنز المشرف للبطولة، مؤكدًا أنها من أفضل البطولات التي تم تنظيمها في السنوات الأخيرة، كما أنها تمثل إضافة كبيرة لكل من النادي واللعبة على حد سواء.

كما وجه الشكر لمجلس إدارة نادي القطامية جاردنز على دعم اللعبة والمساهمة في إنجاح البطولة و ظهورها بهذا الشكل الحضاري، بالتعاون مع شركة ممدوح دياب وشركاه والتي تعد إمبراطورة لعبة البلياردو في مصر.

وصرح وسام وحيد الحائز على اللقب أنه فخور جدا بالفوز ببطولة الجمهورية، مؤكدًا أن المباريات لم تكن سهلة على الإطلاق.

واختتم تصريحاته "ما زال لدي المزيد لأقدمه في اللعبة، وأسعى لمواصلة الفوز في البطولات القادمة".
وسام وحيد يتوج ببطولة الجمهورية لألعاب البلياردو للتسع كرات
وسام وحيد يتوج ببطولة الجمهورية لألعاب البلياردو للتسع كرات
وسام وحيد يتوج ببطولة الجمهورية لألعاب البلياردو للتسع كرات
وسام وحيد يتوج ببطولة الجمهورية لألعاب البلياردو للتسع كرات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هوكي الشرقية تاريخ من الإنجازات .. الرجال يتوجون ببطولة أفريقيا للمرة الـ 25 .. وفريق الآنسات يقتنص اللقب القاري

زانيتي بطلا لكأس العالم للبلياردو الفرنسي بشرم الشيخ

نتائج اليوم الأول من بطولة نادي الصيد الدولية للبراعم

انطلاق بطولة الجمهورية للبلياردو للتسع كرات.. اليوم

أبطال زايد يحصدون 11 ميدالية ذهبية في بطولة مصر"only 1" للكيك بوكسينج

ترشيحاتنا

صانع الإنجازات .. وفاة رئيس الاتحاد الكويتى السابق لكرة القدم

ياسر ريان: نستعد بقوة لمواجهة الزمالك.. وقمة الخميس بطولة خاصة

بملابس محتشمة.. إطلالة رانيا يوسف من أسوان..صور

ابني يا ناس قتلوه.. سائق المنصورة شعر بنهايته فاتصل بأبيه وزوجته.. ماذا قال لهما؟

مدرب الترجي يصدم الزمالك قبل مواجهة السوبر الأفريقي

بـ 5 إطلالات أنيقة.. إياد نصار يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 إطلالات أنيقة.. إياد نصار يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها

انتو رجعتو لبعض؟..شاهد| خطيبة تامر عاشور السابقة تتألق برفقته

بدون ماكياج وبملابس بسيطة.. هنا الزاهد لشقيقتها الصغرى: بحبك