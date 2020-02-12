AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

6 معلومات لا تعرفها عن ألبوم عمرو دياب الجديد سهران

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:17 م
عمرو دياب
عمرو دياب
Advertisements
محمد نحلة

ساعات قليلة ويستقبل جمهور عمرو دياب ألبومه الجديد "سهران" الذي انتظروه طويلا، خاصة أن عمرو دياب لم يطرح فى موسم الصيف ألبوما كاملا، بل اكتفى بطرح عدد من الأغاني السينجل فقط.


وحرص عمرو دياب خلال الفترة الماضية على الترويج للألبوم سواء بطرح بومهات للأغاني أو بتقديم كوبليهات من أغاني الألبوم فى حفلاته.


ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن ألبوم عمرو دياب الجديد قبل طرحه. 


1-  ألبوم "سهران" يضم  14 أغنية ما بين الرومانسي والمقسوم، وتطرحه شركة "ناي" التي يمتلكها عمرو دياب، من خلال إحدى الخدمات الصوتية لإحدى شركات الهاتف المحمول.


2- شارك تركي آل الشيخ  رئيس هيئة الترفيه السعودية، في الألبوم  بـ3 أغنيات، جميعها من ألحان عمرو مصطفى، كما يتضمن الألبوم 5 أغانٍ من تأليف الشاعر تامر حسين، كما يشارك الشعراء أيمن بهجت قمر، صابر كمال، بهاء الدين محمد، وخالد تاج الدين، ومن الملحنين محمد يحيى، شادي بدر، محمد رحيم، وعزيز الشافعي.


3- من أغاني الألبوم سهران"، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، "هيعيش يفتكرني"، كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، "قلبي متعلق"، كلمات عزيز الشافعي ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، "عم الطبيب"، كلمات صابر كمال ألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير، "يا روقانك"، كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، توزيع طارق مدكور، "حلوة البدايات"، كلمات خالد تاج الدين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، "زي ما انتي"، كلمات عزيز الشافعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، "مكان في قلبي"، كلمات تامر حسين، ألحان شريف بدر، توزيع طارق مدكور.


4- طرح "عمرو" من ألبوم سهران البرومو التشويقي للأغاني عم الطبيب، هيعيش يفتكرني، ويا روقانك.


5- عمرو دياب غني "عم الطيب" فى عدد من حفلاته، وحققت رواج كبير على مواقع التواصل الإجتماعي مما حمس الجمهور للألبوم. 


6- يحتفل عمرو دياب بإطلاق الألبوم من خلال حفلتين الاولى  يوم الخميس 13 فبراير في أرض المعارض بالكويت بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة في التجمع الخامس.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل أغنية هيعيش يفتكرني لـ عمرو دياب

عمرو دياب يتصدر يوتيوب.. اعرف السبب

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في مركز المنارة.. 28 فبراير

يا روقانك.. عمرو دياب يطرح برومو ثالث أغنيات ألبوم سهران

تفاصيل أغنية يا روقانك لـ عمرو دياب

لماذا تصدر عمرو دياب تريند تويتر

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. فايلر يجتمع بـ إكرامي وكهربا.. ومدرب الترجي يصدم الزمالك.. ومعلول مدربا لسوريا

بشرى تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

تناول 5 ملاعق من المياه بـ ملح وشاهد بنفسك ما الذي يحدث لجسمك

تفاصيل أزمة باهر المحمدي الجديدة مع إدارة الإسماعيلي

الأمم المتحدة توجه صفعة لـ إسرائيل.. وفلسطين: انتصار للقانون الدولي

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على جميع المناطق غدا.. والعظمى بالقاهرة 23

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 إطلالات أنيقة.. إياد نصار يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها

انتو رجعتو لبعض؟..شاهد| خطيبة تامر عاشور السابقة تتألق برفقته

بدون ماكياج وبملابس بسيطة.. هنا الزاهد لشقيقتها الصغرى: بحبك