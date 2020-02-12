دخول الخلاء بسلسلة عليها لفظ الجلالة يجوز في هذه الحالة.. فيديو

تلقى الشيخ عبدالله جاب الله عضو مركز الازهر العالمي للفتوى، سؤالا يقول "هل يجوز دخول الخلاء بسلسلة عليها لفظ الجلالة".





أجاب عضو الأزهر العالمي للفتوى، لبرنامج "فتاوي البلد" أنه ينبغي تعظيم شعائر الله عز وجل " وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ.





وأضاف: ونص العلماء على أنه لا يجوز دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا إذا كانت هناك حاجة لذلك خوفًا أن تسرق أو تضيع فيجوز الدخول بها لانه ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - انه كان اذا دخل الخلاء ينزع خاتمه.





وأشار إلى أن بعض العلماء قالوا الأفضل خلع الخاتم وعدم الدخول به الى بيت الخلاء إلا إذا كان فى مكان ويخشى ضياع هذا الشيء منه.



