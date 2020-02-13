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تكنولوجيا

تويتر تصدر تحديثا جديدا لبرنامج Tweeten

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:05 ص
Tweeten 5
Tweeten 5
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رشا عبد الخالق

 لقد تخلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر  Twitter عن تطبيقاته الأصلية لنظام Windows، والتي تركت فجوة كبيرة للمطورين كي يحاولوا أن يسدوا الفراغ الذي سيتركه التخلى عن هذه التطبيقات.



 



وواحد من بين أكثر تطبيقات تويتر الأكثر شعبية، والذي يسمى تويتن Tweeten، والذي تم تحديثه اليوم لدعم أجهزة الكمبيوتر مثل Surface
Pro X.



 



وتستند فكرة تويتن  Tweeten  على تطبيق تويت ديك TweetDeck، حيث يقدم نفس الشكل المعتمد على نفس الواجهة المستندة إلى العمود مع بعض التحسينات على الواجهة والقدرة على اختيار الرموز التعبيرية وتنزيل صور GIF.



 



ويعمل مهدي حسن مطور تويتن Tweeten عن كثب مع شركة كوالكوم لجعل التطبيق سهل التحميل.



 



وقال حسن إن تحميل تويتن على ARM64 سيكون سهلا عبر التنسيق الوثيق مع مهندسين من شركتي Qualcomm و ARM.



 



ويتضمن هذا التحديث الأخير من Tweeten 5 أيضا تحسينات على ميزات GIF وتنزيل الفيديو وبعض التحسينات على كيفية تطبيق الإعدادات.



 



كما يعمل حسن على تحديث بحيث يكون عدد الأعمدة التي يتم فتحها أكبر، وقال إن "في الأشهر المقبلة ، أخطط لإدخال واجهة جديدة تأخذ تصميم Twitteren الذي تعرفه وتحبه بالفعل إلى المستوى التالي، وبذلك يكون التصميم أكثر وضوحا وحداثة".



 

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