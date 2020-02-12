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تعليم

تأهل 25 مشروعا.. شاهد.. الحفل الختامي لمسابقة مصر للعلوم والهندسة في الأقصر

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 10:06 م
صدى البلد
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شمس يونس
نظمت مديرية التربية والتعليم بالأقصر مساء اليوم الأربعاء، الحفل الختامى وإعلان المتأهلين للمنافسة على مستوى الجمهورية فى مسابقة مصر للعلوم والهندسة، بمكتبة مصر العامة بحضور الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر ومحمد عباس سلامة مدير مكتبة مصر العامة، وسناء انور صديق مدير مركز التطوير التكنولوجى بالأقصر وعدد من القيادات التعليمية ومجلس الامناء واعضاء لجنة التحكيم .

وبدأ الختام بجولة لزوار المعرض على المشروعات المشاركة بالمعرض هذا العام  ثم الحفل الختامى لتكريم الطلاب المتأهلين.

وتأهل للمنافسة على مستوى الجمهورية 25 مشروع بحث علمى وتصميم هندسى من مختلف الادارات التعليمية ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالأقصر.

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وتقدم عايد فى كلمته للطلاب وأولياء الأمور بالشكر والتقدير على المجهود المبذول مؤكدا دعم المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر للطلاب المتميزين وخاصة فى مجال البحث العلمى والابتكار.

كما أكد استمرار التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومكتبة مصر العامة فى مجال ريادة الأعمال والبحث العلمى . 

وأشاد بجودة المشروعات المقدمة فى جميع المجالات الخاصة بالمعرض متمنيا تطبيقها على ارض الواقع لما لها من أثر علمى واقتصادى يخدم المجتمع .

جدير بالذكر أن الأقصر تنظم معرض العلوم والهندسة على مستوى المحافظة لتأهيل المشاركين للمنافسة على مستوى الجمهورية الذى يؤهل بدوره للمنافسة على مستوى العالم فى المعرض الدولى الذى يقام بالولايات المتحدة الأمريكية كل عام بمشاركة أكثر من 70 دولة للطلاب فى التعليم ما قبل الجامعى .

وتقام المسابقة على أكثر من مرحلة للتصفية بين المشروعات على مستوى المدارس ثم على مستوى الادارات التعليمية ثم على مستوى المحافظة .
تأهل 25 مشروعا.. شاهد.. الحفل الختامي لمسابقة مصر للعلوم والهندسة في الأقصر
تأهل 25 مشروعا.. شاهد.. الحفل الختامي لمسابقة مصر للعلوم والهندسة في الأقصر
تأهل 25 مشروعا.. شاهد.. الحفل الختامي لمسابقة مصر للعلوم والهندسة في الأقصر
تأهل 25 مشروعا.. شاهد.. الحفل الختامي لمسابقة مصر للعلوم والهندسة في الأقصر
تأهل 25 مشروعا.. شاهد.. الحفل الختامي لمسابقة مصر للعلوم والهندسة في الأقصر
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