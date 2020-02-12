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مرأة

بـ كتف واحد ومطرز وأنيق.. فستان بسمة يخطف الأنظار في أسوان.. شاهد

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:47 م
بسمة
بسمة
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هاجر هانئ
نشرت الفنانة بسمة صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، خلال مشاركتها فى حفل افتتاح مهرجان أسوان.

وخطفت بسمة الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث ارتدت فستانا اتسم بصيحة الكتف الواحد التى تتصدر أحدث صيحات موضة 2020، وتميز الفستان بأنه مرصع بالكامل بالتطريزات الجذابة.

وانتعلت بسمة حذاء أنيقا ذا كعب عالى باللون الفضى، كما أكملت إطلالتها بكلاتش متوسط الحجم، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة.

ومن الناحية الجمالية، فاعتمدت بسمة على غرة أمامية و على تسريحة شعر بسيطة، فيما اختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

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