AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اختفاء متوقع.. متخصص في شئون الجماعات يكشف سبب الخلافات بين الإخوان ومصير قنواتهم

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:29 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
كشف ماهر فرغلي، المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، أسباب الخلافات الموجودة بين قيادات تنظيم الإخوان في الفترة الأخيرة، ومصير قنواتهم في المستقبل.

وقال "فرغلي" خلال مداخلة أجراها مع برنامج "كل يوم" والمذاع على فضائية "أون": "تاريخ جماعة الإخوان يثبت أن هذه المشاكل مستمرة بين قياداتها سواء داخل مصر او خارجها، وسنري نتائجها قريبا وأولها انتهاء قنواتهم".

وتابع "فرغلي": "كل من حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شايفين أن الأجندة التي يتبناها بشأن الإخوان خاسرة وهناك معارضة كبيرة لما يحدث لأن الإخوان مشاكلهم واصلة لأقسام الشرطة في اسطنبول، ودائما تكون حول الأموال و تنصيب القيادة".

وأكد: "أن المسئولين بقناة الشرق قاموا باستغلال العاملين بالقناة ليصبحوا "خدم" في بيوتهم، وهذا تسريب موجود من داخل القناة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باحث يكشف عن إنشاء شركة تركية سرا لنقل المليشيات إلى ليبيا.. فيديو

ماهر فرغلي: عمر التلمساني حذر جماعة الإخوان من طموح الشاطر

باحث فى الشئون الإسلامية : جماعة الإخوان دعمت بناء سد النهضة ماليا

كشف سرهم.. مذيع إخواني يفضح مخططات الإرهابية والمتحكم في قنواتهم

بئر الخيانة .. مليون و200 ألف جنيه لمعتز مطر وهشام عبد الحميد .. تفاصيل تمويل الإرهابية لقناة الشرق

خلاف غير معلن بين قطر وتركيا أدى لإغلاق الجزيرة ترك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

لن نلعب في مصر..أول رد فعل من مسئولي المصري عن أزمة ملعب الكونفدرالية

صدمة لـ مازيمبي.. إصابة هداف دوري أبطال إفريقيا

عودة الفهد.. بشرى لجماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي فى السوبر الأفريقي

بعد حكم الجمهور في قضية الطيار أبو اليسر.. محمد رمضان يخاطب يوتيوب لحذف هذا الفيديو

حسن شحاتة قيد الانتظار.. تفاصيل انقسام إدارة النجم التونسي بشأن خليفة «جاريدو»

طلب غير متوقع من أسرة قتيل فيلا نانسى عجرم

AdvertisementS

طلب غير متوقع من أسرة قتيل فيلا نانسى عجرم

الأرصاد تحذر من موجة طقس غير مستقرة تضرب البلاد السبت.. فيديو

هددها بصورها الفاضحة.. «يا بت أنتي مراتي» تنتهي بمندوب المبيعات خلف القضبان

بنسبة تفوق 82%.. مؤشرات أولية: فوز ابو العينين باكتساح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة

موجود منذ 16 عاما.. علماء الصين يتوصلون إلى المكان الرئيسي لانطلاق فيروس كورونا

بقعة الدم كشفت الجد المغتصب.. حكاية الطفلة نعمة الميتة مرتين فى سوهاج

تطورات جديدة في قضية المُعلمة المصرية بالكويت

لسنا طرفا مع الزمالك.. تفاصيل رد الأهلي علي شكوي الفيفا في أزمة كهربا

علي معلول ونجما الأهلي مهددون بالغياب عن مواجهة الزمالك

حذروا أولادكم منها..تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب لعبة خطيرة منتشرة فى المدارس |..شاهد

جنوب إفريقيا يورط صن داونز قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

أخبار الرياضة.. أزمة تضرب صن داونز.. تفاصيل رد الأهلي على شكوى الفيفا في أزمة كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | مقتطفات من زيارة النائب العام ونظيره السعودي لنيابة استئناف الإسماعيلية

إطلالة شتوية.. بوسي شلبي تتحدى البرد فى أسوان.. شاهد

جريئة وعصرية .. شاهد أبرز إطلالات ساندى علي فى عيد ميلادها