اختفاء متوقع.. متخصص في شئون الجماعات يكشف سبب الخلافات بين الإخوان ومصير قنواتهم

كشف ماهر فرغلي، المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، أسباب الخلافات الموجودة بين قيادات تنظيم الإخوان في الفترة الأخيرة، ومصير قنواتهم في المستقبل.





وقال "فرغلي" خلال مداخلة أجراها مع برنامج "كل يوم" والمذاع على فضائية "أون": " تاريخ جماعة الإخوان يثبت أن هذه المشاكل مستمرة بين قياداتها سواء داخل مصر او خارجها، وسنري نتائجها قريبا وأولها انتهاء قنواتهم".





وتابع "فرغلي": " كل من حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شايفين أن الأجندة التي يتبناها بشأن الإخوان خاسرة وهناك معارضة كبيرة لما يحدث لأن الإخوان مشاكلهم واصلة لأقسام الشرطة في اسطنبول، ودائما تكون حول الأموال و تنصيب القيادة".



