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منوعات

ناشئ الزمالك المريض بالسرطان يوجه رسالة مؤثرة للاعبين قبل السوبر الأفريقي.. فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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حسام رضوان - عدسة: نور المصري
وجه ناشئ نادي الزمالك اللاعب سعد محمد رسالة مؤثرة للاعبي القلعة البيضاء قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام نادي الترجي يوم الجمعة المقبل.

وقال "سعد" في مقابلة مع موقع "صدى البلد" إنه لا يفوّت مباراة لنادي الزمالك رغم مرضه.

وعن انتصار الزمالك في مباراة الإسماعيلي، قال: "مش عارف أوصف الفرحة اللي كنت فيها، عملنا ريمونتادا، وده مش جديد على الزمالك، بس الفترة اللي فاتت كان فيها مشاكل وضغوطات وعدم استقرار مدير فني".

واستدرك: "الحمد لله (المدرب الفرنسي) باتريس كارتيرون الدنيا كويسة معاه وإن شاء الله الزمالك يحقق حاجة كويسة الشهر ده".

وأضاف أن جمهور الزمالك بأكمله وليس سعد فقط ينتظر فوز الزمالك، وأن يعود لسابق عهده في الانتصارات وتحقيق الألقاب.

وتابع أنه يتمنى أن يحقق الزمالك جميع الألقاب، الدوري العام والسوبر المصري والإفريقي.

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