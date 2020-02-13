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فن

السبت.. الأفلام الفائزة بمهرجان الإسكندرية القصيرة بنادي السينما المستقلة

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:30 ص
نادي السينما المستقلة
نادي السينما المستقلة
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محمد نحلة

يستأنف نادي السينما المستقلة بالإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي فعالياته يومً السبت القادم في تمام السادسة مساء بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية.


ومن المقرر عرض الافلام الفائزة بمهرجان الاسكندرية للفيلم القصير خلال الفعاليات وهي فيلم " بيانيست"  للمخرج حسن مالدوخ وفيلم " غراب البين" للمخرج احمد دحروج وفيلم " السجين والسجان" للمخرج مهند الامين وفيلم " الرحلة" للمخرج هشام عبدالله وفيلم " منارة"للمخرج زين اسكندر اضافة الي فيلم " جدي الشقي" للمخرجة منة البزاوي.


وعقب عرض الافلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي "اسلام محمد علي" لمناقشة الافلام مع الجمهور.


يذكر أن نادي السينما المستقلة بالإسكندرية، ينظمه المركز القومي للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، وتحت إشراف الناقد السينمائى إسلام أحمد علي، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.


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