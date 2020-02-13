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فن

بـ إطلالة ملائكية.. سامية الطرابلسي في أحدث ظهور لها

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:02 ص
سامية الطرابلسي
سامية الطرابلسي
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مصطفى كرم
نشرت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سامية الطرابلسي بإطلالة جريئة بارتدائها فستانا كافيه قصيرا مع وضع ميكب خفيف على وجهها مناسب لبشرتها مع وضع أحمر الشفاه لإبراز أنوثتها.

وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "ربنا يسعد مساكي بخير" و "منور يا ملكة" و "نجمة النجوم" و " قمررررر". 

وفي سياق آخر شاركت سامية الطرابلسي في مسرحية "3 أيام في الساحل" مع النجم محمد هنيدي".

وجسدت سامية الطرابلسي خلال المسرحية شخصية "روقة" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور.

مسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي، محمد محمود، أحمد فتحي، سامية الطرابلسي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج مجدي الهواري.

وشاركت مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "عيش حياتك" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.
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A post shared by Samia Trabelsi (@samiatrabelsiii) on

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