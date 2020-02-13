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من هو ظل سليماني الذي تولى توجيه الميليشيات العراقية.. فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:22 ص
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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آيات أحمد
كشفت فضائية " العربية"، عن خليفة قاسم سليمانى الذى تولى توجيه الميلشيات العراقية، بعد مقتله، وذلك من خلال تقرير أذاعته الفضائية تحت عنوان " من هو ظل سليماني الذي تولى توجيه الميليشيات العراقية؟".

وأوضح التقرير أن خليفة قاسم سليمانى المؤقت هو محمد الكوثرانى المنتمى لحزب الله، وتدخل حزب الله عبر الكوثراني لملء الفراغ الذي تركه سليمانى، فيما يتعلق بتوجيه الميلشيات العراقية، والاجتماعات بين حزب الله وقادة الميليشيات العراقية.

وتابع  التقرير أنه  توجيهاته للمليشيات العراقية بدأت فى يناير بعد أيام فقط من مقتل قاسم سليماني، حيث أن الكوثراني يعتبر أحد أبرز مساعدة سليمانى.

وأضاف التقرير أن محمد الكوثرانى عمل مع قاسم سليمانى، وعمل معه لسنوات فى توجيه الميليشيات العراقية، وولد الكوثراني فى النجف ويعيش فى العراق منذ عقود.

وأشار التقرير إلى أن رجل حزب الله وبخ المليشيات العراقية مثلما فعل سليمانى لتخلفها عن اجتماعاته الأخيرة معها لتقاعسها عن التوصل لخطة لاحتواء الاحتجاجات فى حكومة بغداد.

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