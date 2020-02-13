تنوفا.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل خطة الأركان الإسرائيلي

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي، سوف يعرض اليوم على الجمهور الإسرائيلي، خطة رئيس الأركان كوخافي، متعددة السنوات، المعروفة بإسم تنوفا.

وقالت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي، سوف يكشف اليوم للجمهور، عن تفاصيل الخطة، بعدما تم عرضها بالأمس، على قادة وضباط الجيش.

وأضافت الصحيفة، أن الخطة تتضمن التوجهات المركزية لرئيس الأركان كوخافي، حول نشاطات الجيش الإسرائيلي العملياتية، مع التركيز على تطوير ذراع البر.

وبحسب صحيفة "معاريف"، صادق رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الجيش بينت على هذه الخطة، مشيرة الى أن الخطة لم يتم المصادقة عليها حتى اللحظة بالكابينت، بسبب الميزانيات.