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تعليم

قوافل متكاملة لجامعة المنوفية بالقرى النائية للتوعية بـ فيروس كورونا

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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محمد امين
قامت قوافل جامعة المنوفية بتنظيم عدد من القوافل التوعوية إلى القرى للتوعية بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا وطرق انتقاله من الحيوان للإنسان ومن الإنسان للإنسان وأعراض الإصابة وطرق تجنبها. 

وقد شاركت كلية الطب البيطري في قافلة توعوية وإرشادية للأهالي حول طرق انتقال الفيروس من الحيوان للإنسان بقرية شبرا بخوم وتعريف المواطنين بنوعية الفيروس لكونه فيروس ينتقل بالدرجة الأولى من الاختلاط بالحيوانات في المزارع والأسواق وتبدأ الأعراض بزكام خفيف لتصل إلى أعراض سريرية تصيب الرئتين وتؤدي إلى قصور متعدد الأجهزة مثل متلازمة الشرق الأوسط والمتلازمة التنفسية.

كما توجهت قافلة في كلية التمريض إلى المدرسة التجريبية بسرس الليان للتوعية الطلاب بطرق الإصابة والوقاية، والأعراض الأكثر إنتشارًا للفيروس والتي تشبه نزلات البرد الشديدة، وهذا الفيروس يتسبب في الإصابة بالأمراض التنفسية الخطيرة ومنها سيلان في الأنف والصداع والسعال والتهاب الحلق وارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بالإعياء والتعب العام ويتسبب في الإصابة بالالتهاب الرئوي وصعوبة في التنفس وفي العديد من الحالات يتسبب في الوفاة أو التعرض للفشل الكلوي وهناك العديد من طرق الوقاية الخاصة بفيروس كورونا، ومنها تغطية الفم والأنف بالكمامات أو المنديل وهذا يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالفيروس وتجنب الاتصال المباشر مع الآخرين بشكل دائم وتنطيف وتعقيم الأشياء التي تلمسها والأسطح والغسل الجيد لليدين. 

القوافل برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد القاصد نائب الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

وشارك في فعاليات القوافل من كلية الطب البيطري الدكتور السيد مصطفى وكيل الكلية، والدكتورة آمال شحاتة وكيل كلية التمريض والدكتورة أمل العباسي والدكتورة جيهان السيد من كلية التمريض.
قوافل متكاملة لجامعة المنوفية بالقرى النائية للتوعية بـ فيروس كورونا
قوافل متكاملة لجامعة المنوفية بالقرى النائية للتوعية بـ فيروس كورونا
قوافل متكاملة لجامعة المنوفية بالقرى النائية للتوعية بـ فيروس كورونا
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