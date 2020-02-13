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رياضة

محمد صفوت يودع بطولة تشالنجر بنجلور للتنس

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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نور عادل
ودع محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس، منافسات بطولة بنجلور المقامة حاليا بالهند، من الدور ثمن النهائي، والتي تعد ضمن سلسلة بطولات التشالنجر التي تنظم بإشراف رابطة محترفي التنس.

وخسر صفوت اليوم الخميس، أمام الإيطالي ستيفانو ترافجليا المصنف 85 عالميا بنتيجة مجموعتين دون رد، بواقع 6-2، 7-6 في دور الـ16 للبطولة.

وكان صفوت صعد لدور الـ16 بعدما هزم بالأمس الأسترالي ماثيو ابدين المصنف 293 عالميًا بنتيحة مجموعتين مقابل مجموعة وحيدة، بواقع (7-6، 6-7، 6-4) في إطار الدور الثاني من عمر البطولة.

يشار إلى أن محمد صفوت تصنيفه الحالي 130 عالميا، والأول عربيا، حيث توج منذ أيام قليلة بلقب بطولة تشالنجر لانجستون الأسترالية للتنس لأول مرة في مسيرته.

وحجز محمد صفوت مقعدًا في أولمبياد طوكيو المقبلة، ليصبح أول مصري يتأهل للأولمبياد في التنس، بعدما حقق ذهبية دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة.
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