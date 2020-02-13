4 حيل .. إزاي تهرب من هدية عيد الحب ؟

مع الأعباء المادية يتهرب الكثير من الرجال من هدايا عيد الحب حيث تنتظر حبيبتك أو خطيبتك أو زوجتك أن تعود لها في نهاية اليوم ومعك هدية فخمة تعبيرًا عن الحب لكن إذا لم تكن تريد شراء هدية فكيف تهرب بشكل لائق..

إليك مجموعة حيل سريعة يقدمها موقع برايت سايد :

1- التلميحات المادية

عليك أن تبدأ بالتلميح عن نقص الأموال والمعاناة من أزمة مالية مما قد يدفع الطرف الآخر للتنازل عن الهدية.

2- الخناق

من الممكن أن تقوم بافتعال أى مشكلة مع محبوبتك قبل بداية اليوم ثم تقوم بمصالحتها بعد ذلك بيوم



3 -ادعاء المرض أو الاكتئاب

يمكنك ادعاء المرض فجأة أو الاكتئاب وتعتبر تلك وسيلة مُجربة للهروب من الهدية ، بل يمكنك أن تحصل على هدية لتتحسن حالتك النفسية .



4-السفر من أجل العمل

السفر المرتبط بظروف العمل من الحجج التى يمكن أن يفتعلها الكثير من الرجال للهروب من هدايا عيد الحب فقد يكون عذر السفر من الأعذار التى قد تقبلها الكثير من الفتيات أو السيدات دون افتعال المشاكل .

