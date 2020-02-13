الأمن العام كشف اللغز.. مزارع ونجلاه وصديقهما يقتلون آخر بالمنوفية

لقى مزارع مصرعه إثر قيام 4 أشخاص بإطلاق النار عليه بالمنوفية، ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام من كشف لغز الحادث وضبط المتهمين.









البداية عندما تبلغ لقسم شبين الكوم بالمنوفية بتاريخ 8 الجارى من المستشفى الجامعى باستقبالها مزارع 65 سنة مُقيم دائرة القسم" مُصاب بطلق نارى بالصدر والجانب الأيمن والرسغ الأيمن ولا يمكن استجوابه.





وما قررته زوجته / ربة منزل 29 سنه مُقيمة بذات العنوان" بحضور شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية إلى مسكنهما وقيامهما بالنداء على زوجها المجنى عليه وعقب ذلك فوجئت بقيام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه زوجها وهروبهما بالدراجة النارية و فى وقت لاحق وردت إشارة المستشفى تفيد بوفاة المجنى عليه متأثرًا بإصابته .





فقد توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن المنوفية إلى تحديد مرتكبى الواقعة كل من مزارع (68 سنه والسابق إتهامه فى 5 قضايا "سلاح ، سرقة ، إتلاف" له محل إقامته بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة وآخر بدائرة مركز الشهداء) وكلًا من نجليه سائق (36 سنة والسابق اتهامه فى 3 قضايا "سرقة مواشى ، نصب" له محل إقامة بدائرة قسم ثان طنطا بالغربية وآخر بدائرة مركز شبين الكوم) و الشقى خطر/ عاطل (26 سنة والسابق اتهامه فى 6 قضايا "سرقات مواشى" له محل إقامه بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة وآخر بدائرة مركز الشهداء) ومزارع (42 سنة والسابق اتهامه فى قضية "مبانى بدون ترخيص" مُقيم بدائرة مركز شبين الكوم) .





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن (المنوفية - البحيرة - الغربية) أسفرت عن ضبط جميع المتهمين وبحوزة( المتهم الثانى" مسدس وبخزينته 9 طلقات من ذات العيار،سيارة ملاكى " والمتهم الرابع"فرد خرطوش و 20 طلقة من ذات العيار - دراجة نارية بدون لوحات معدنية").





بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة بإستخدام الأسلحة النارية والسيارة والدراجة النارية المضبوطين بحوزتهما وقررا بسابقة اتفاقهم على قتل المجنى عليه لوجود خلافات سابقة بينه والمتهم الأول على خلفية قيام المجنى عليه بالتعدى على المتهم الأول واحتجازه بمنزله منذ حوالى 3 سنوات .





فعقد المتهم الأول العزم على قتله بدافع الإنتقام منه وفى سبيل تنفيذ مُخططة الإجرامى قام ونجليه بالاستعانة بالمتهم الرابع والذى يرتبط بهم بعلاقة صداقة وكذا إعداد الأسلحة النارية والسيارة والدراجة النارية لتنفيذ مُخططهم .





أضاف المتهمون بقيامهم بالتوجه بتاريخ الواقعة إلى مسكن المجنى عليه حيث استقل المتهمان الثالث والرابع الدراجة النارية "قيادة المتهم الرابع" وعقب خروج المجنى عليه من مسكنه تلبية لندائهما عليه بادر المتهم الثالث بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من السلاح النارى المضبوط بحوزة المتهم الثانى فى حين كان المتهمان الأول والثانى متواجدان بمسرح الحادث مستقلان السيارة المضبوطة بحوزة المتهم الثانى لمتابعة تنفيذ مُخططهم الإجرامى.