توأمان.. إجراء ولادة ناجحة لمريضة بالإيدز في مستشفى زفتى العام

تمكن فريق الطبى بمستشفى زفتى العام تضمن رئيس قسم النساء والتوليد واستشارى قسم النساء تحت إشراف الدكتور محمد الجوهرى فى إجراء عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس الإيدز وأنجبت توأمين.





وجاء ذلك عقب إجراء الفحص الخاص بالفيروس تنفيذا لمجهودات البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز ومنشور وزارة الصحة لتعزيز أنشطة الترصد لفيروس نقص المناعة البشرى ودعم مجهودات الوقاية ومنع الوصم والتمييز بالمنشآت فى تقديم خدمات صحية للمصابين فى إطار من السرية والمساواة مع باقى المرضى للحفاظ على صحة وحياة المصابين بالمرض ومنع حدوث مضاعفات أو وفاة نتيجة التقاعس عن تقديم الخدمة لهم.





وأكدت نسرين كمال مسئول العلاقات العامة بمديرية الشئون الصحية أن الفريق الطبى أدى واجبه على أكمل وجه مع اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية لمعايير مكافحة العدوى وأن الأم والأجنة حالتهم مستقرة وبصحة جيدة وتم إعدام الآلات والمعدات المستخدمة في عملية الولادة بعدها مباشرة بطريقة آمنة.

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