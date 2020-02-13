بالأرقام.. نشاط في حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية

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سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشاحنات، إذ استقبل عددًا من السفن على متنها بضائع إستراتيجية من بينها بطاطس، وقمح، وذرة، وصويا بإجمالي وزن 134 ألف طن.وقال رضا الغندور، المتحدث باسم الميناء، إنه تواجد بالميناء 71 سفينة، تراكي على الأرصفة 34 سفينة جاري تفريغهم، منهم 5 سفن شحن بطاطس هي "ماناسا إن"، وعليها 2700 طن، و"السفينة ياز" وعليها 2500 طن، والسفينة "حبيبة إم"، وعليها 2000 طن، والسفينة "حاجي اميره"، وعليها 2000 طن، والسفينة "داناتريدر"، وعليها 1800 طن.كما يجري تفريغ سفينتان قمح هما السفينة "وادي طيبة" تحمل 63 ألف طن، والسفينة "تينج جينج هاي"، علي متنها 58 ألف طن، ويجري تفريغ شحنة ذرة تزن 83 طن علي متن السفينتين "ويلدروز"، و"جيالونج شان"، وشحنة صويا تزن 104 طن قادمة علي متن السفينتين "كريمسون"، و"كينج".من جانبه وجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والي الميناء بيسر وأمان.