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مرأة

نتيجة غير متوقعة.. تخلص من تورم العين بهذا النوع من الخضراوات

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:25 م
تورم العين
تورم العين
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آلاء حسن
يعتبر الخَيار أفضل وسيلة للتخلص من احتباس السوائل وله فوائد صحية عديدة مثل علاج تورم العين، بالإضافة إلى دخوله في معظم السلطات، وفي هذا السياق كشفت الدكتورة سهام سوقية، خبيرة التغذية، فوائد الخيار الصحية:


يحتوي الخيار على نسبة عالية من :
المياه
مادة السيليكون
مادة الكبريت

وتابعت الدكتورة سهام سوقية، خبيرة التغذية أن هذه المواد تجعل الخيار له دور فعال في تحفيز الكلى على إفراز حمض اليوريك والتخلص منه.

وأردفت أن احتواء الخيار على كمية عالية من البوتاسيوم وكمية قليلة من الصوديوم التي تمنع إنتاج حامض النيتريك وتحد من تورم العين بشكل سريع وفعال.  
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