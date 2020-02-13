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توك شو

عنده مشاكل من الصغر.. طبيب نفسي يهاجم محمد رمضان على الهواء.. فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:08 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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البهي عمرو
قال إبراهيم مجدي، أخصائي الطب النفسي، إن ما فعله الفنان محمد رمضان مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد نشره الفيديو الخاص به أثناء وجوده في كابينة القيادة يسمى في علم النفس "غباء اجتماعي" على حد وصفه.

وأوضح ، أخصائي الطب النفسي خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، المذاع على فضائية "المحور"، أن محمد رمضان تسبب فى مشكلة كبيرة للطيار، وأن رمضان لديه بعض المشكلات الشخصية من الصغر، معلقًا " مكنش بيركب عجلة من الصغر و الان ركب طيارة".

وأضاف أخصائي الطب النفسي أن محمد رمضان يمتلك الموهبة لكن لا يمتلك الذكاء الاجتماعي في التواصل مع الآخرين، وأنه يغيب في مؤسسة الفن فكرة صناعة النجم، وإدارة الأزمات، فكان لابد أن يدير شخص مسئول أزمة محمد رمضان، لأنه وقع في أزمة إعلامية، فهو ينقصه ثقافة التعامل مع الجمهور والمحافظة عليهم.

وأكد أنه بسبب أزمات محمد رمضان الكثيرة ، عدد المشاهدات و المشتركين في قنواته بدأت في الانخفاض تدريجيًا، لأنه يجب أن يكون لنجم الفن آله تسويقية وإعلامية، للحفاظ على نجوميته وشهرته واستمراره في الصعود.

وتابع: "رمضان مهما حاول الخروج من مشكلته الأخير لن يستطيع.. وأن رمضان لديه مشكلات كثيرة فى الفترة الأخيرة".

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