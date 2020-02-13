الإقبال على الحياة.. شاهد ماذا يحدث عند تناول الفشار يوميًا؟

الفشار من أكثر الاطعمة التي يفضلها الصغار والكبار، وفي هذا السياق كشفت دكتور سوسن غزال، استشاري التغذية العلاجية، عن فوائد الفشار الصحية:



- يحفظ التوازن العضوي والنفسي للانسان ويولد الشعور بالبهجة والسرور والإقبال على الحياة حيث يحفز خلايا المخ على انتاج مادة السيروتونين التي تعد من اهم الموصلات العصبية اللازمه لتنبيه خلايا المخ وزيادة اليقظة دون حدوث اي ارتفاع في ضغط الدم او زيادة دقات القلب.



- يحتوي على المجموعه المتكامله من فيتامين ب المركب(بي6 الى بي 12) وهي من اهم العناصر الغذائية لسلامه الموصلات العصبية في الجهاز العصبي.



-يحتوي ايضا على كمية من البروتين والاحماض الامينيه اللازمه لتجدد الخلايا الداخلية لجسم الانسان وخاصه خلايا المخ.



-بالاضافه الى فيتامينات " أ " و " ك " اللازمه لصحه و سلامه الانسان.

