عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور

شهد عزاء اللواء حسن ناجى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، حضور عدد كبير من السياسيين ونواب البرلمان وقيادات حزبية.
ومن أبرز الحضور، صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، والمتحدث باسم مجلس النواب، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
ولقى اللواء حسن ناجى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، ومدير مباحث القليوبية السابق، مصرعه إثر سقوط المصعد "الأسانسير" وهو بداخله خلال افتتاح مقر الحزب الجديد بمحافظة السويس، مساء الثلاثاء الماضى.وأصيب عضو بالأمانة المركزية.
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وقال مصدر مسؤول، إن اللواء حسن ناجي، نائب رئيس حزب "الحرية"، صعد برفقة عضو أمانة الحزب، إلى الشقة مقر الحزب الجديد بالسويس في الدور السادس بالعقار، واستقلا المصعد إلا أنهما قبل وصولهما إلى الشقة سقط بهما إلى أسفل العقار.
وأوضح مصدر طبى أن اللواء "ناجي" وصل متوفيا لمستشفى التأمين الصحي، بينما المصاب حالته مستقرة، وجرى نقله للقسم الداخلي رجال تحت الملاحظة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.