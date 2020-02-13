عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور

شهد عزاء اللواء حسن ناجى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، حضور عدد كبير من السياسيين ونواب البرلمان وقيادات حزبية.





ومن أبرز الحضور، صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، والمتحدث باسم مجلس النواب، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.





ولقى اللواء حسن ناجى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، ومدير مباحث القليوبية السابق، مصرعه إثر سقوط المصعد "الأسانسير" وهو بداخله خلال افتتاح مقر الحزب الجديد بمحافظة السويس، مساء الثلاثاء الماضى. وأصيب عضو بالأمانة المركزية .





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