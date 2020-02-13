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برلمان

عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:31 م
عزاء اللواء حسن ناجي
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الاسان
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حسن رضوان / عدسة عمرو السيد
شهد عزاء اللواء حسن ناجى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، حضور عدد كبير من السياسيين ونواب البرلمان وقيادات حزبية.

ومن أبرز الحضور، صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، والمتحدث باسم مجلس النواب، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.

ولقى اللواء حسن ناجى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، ومدير مباحث القليوبية السابق، مصرعه إثر سقوط المصعد "الأسانسير" وهو بداخله خلال افتتاح مقر الحزب الجديد بمحافظة السويس، مساء الثلاثاء الماضى.وأصيب عضو بالأمانة المركزية.

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تلقى اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، إخطارًا من قسم شرطة السويس يفيد بسقوط مصعد عمارة بشارع سعد زغلول.

وقال مصدر مسؤول، إن اللواء حسن ناجي، نائب رئيس حزب "الحرية"، صعد برفقة عضو أمانة الحزب، إلى الشقة مقر الحزب الجديد بالسويس في الدور السادس بالعقار، واستقلا المصعد إلا أنهما قبل وصولهما إلى الشقة سقط بهما إلى أسفل العقار. 

وأوضح مصدر طبى أن اللواء "ناجي" وصل متوفيا لمستشفى التأمين الصحي، بينما المصاب حالته مستقرة، وجرى نقله للقسم الداخلي رجال تحت الملاحظة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري ضحية الأسانسير.. صور
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