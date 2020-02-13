الفلاحين: مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ساهمت في تربع مصر على عرش الزيتون

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وفكره المستنير وتوجيهاته بزراعة 100 مليون شجرة زيتون ساهم باحتلال مصر المركز الأول في إنتاج زيتون المائدة. 100 مليونإنتاج





ولفت إلى أن إنتاج زيتون المائدة ارتفع من 497,000 طن العام السابق إلى 690,000 الف طن هذا العام متخطيا إسبانيا التي كانت تحتل المركز الأول، لتسجل تاريخا جديدا لزراعة الزيتون في مصر.





وأضاف أبوصدام أن أشجار الزيتون هي أشجار هذه المرحلة لأنها تتحمل العطش والملوحة ومن أصلح الأشجار زراعة في الأراضي المستصلحة حديثا وتدر دخلا اقتصاديا عاليا وقليلة التكاليف الزراعية، مطالبا بزراعة أشجار الزيتون بديلا عن أشجار الزينة غير المثمرة وعلي شواطئ الترع والمصارف وفي حدائق المباني العامة.





وأشار عبدالرحمن إلي أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج زيتون المائدة والمركز الأول عالميا في إنتاج التمور والأعلى عالميا في إنتاجية وحدة المساحة من الأرز والأولى أفريقيا في الاستزراع السمكي.





وأشار إلى أن مصر تربعت في المركز الأول عالميا لبعض المنتجات الزراعية جاء نتيجة الجهود الكبيرة المبذولة للتنمية الزراعية المصرية.





وتابع أبوصدام أنه ولزيادة القيمة الاقتصادية والاستفادة القصوي من هذه الإنجازات علينا بإضافة التصنيع الزراعى لكل المنتجات الزراعية لنضيف قيمة مضافة تضاعف العوائد الاقتصادية بما يساهم في المزيد من ازدهار القطاع الزراعي بما يخدم مصرنا الحبيبة.