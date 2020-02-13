18840 سفينة.. 5.8 مليار دولار دخل قناة السويس في 2019

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه من المتوقع بعد تحريك أسعار تعريفة مرور السفن، أن توفر دخلا 75 مليون دولار سنويا.





وأضاف ربيع في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن حجم التجارة والملاحة داخل القناة في 2019 كان 18840 سفينة وفي 2018 عدد السفن المارة 18174 سفينة فقط.





وتابع أسامة ربيع:" 5.8 مليار دولار دخل القناة في 2019، و الحمولات الصافية في 2019 كانت 1.2 مليار طن وفي 2018 كان 1.1 مليار طن".





وأردف : "عدد ساعات مرور السفن في قناة السويس انخفض بنسبة 50%، وتقلص من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط".





واستطرد أسامة ربيع: "كل المرشدين العاملين في هيئة قناة السويس مصريون ويتلقون أعلى درجات التدريب".





وأكمل :" مع الإعلان عن انتشار فيروس كورونا تم اتخاذ إجراءات احترازية وتم وضع بعض الإرشادات المكتوبة والمسموعة والمرئية للتعريف بالفيروس والوقاية منه وتم تزويد المرشدين بالكمامات وأدوات التعقيم وبلغنا العمال بعدم التعامل مع المتواجدين على السفن التي تمر بقناة السويس".



